Con el Martín Fierro en sus manos, Florencia de la Ve comenzó Intrusos muy movilizada por la premiación y rompió en llanto cuando le habló a su marido, Pablo Goycochea, y a sus dos hijos, Paul e Isabella.

La conductora fue distinguida por cómo viste y consideró que no fue completamente justa con su familia cuando agradeció el significativo galardón.

“Cuando me nombran, me emocioné. Mis compañeros saben el valor que yo le pongo a esto (el look). Esa máquina de coser me dio todo, me dio esperanza”, dijo Flor.

Conmovida, continuó: “Mi madre era costurera. Mis tías también eran costureras. La máquina de coser es sustento de familias... La máquina de coser fue libertad”.

“Esa máquina de coser me dio lo más hermoso, mi familia. Mientras yo hablaba el sábado, mis hijos estaban grabando mi discurso. Y cuando lo vi no podía parar de llorar”, detalló De la Ve.

LA ESPECIAL MENCIÓN DE FLOR DE LA VE A PABLO GOYCOCHEA

“Lo que me dio esa máquina de coser fue el sueño de la familia maravillosa que tengo. Siento que no les agradecí lo suficiente a ellos”, aseguró Florencia.

Sin contener las lágrimas de emoción, agregó: “Estoy completamente segura de que sin vos, Pablo, yo no podría hacer ni la mitad de las cosas que hago. Por eso este premio es para ustedes”.