Los televidentes se sorprendieron porque Florencia de la Ve comenzó Intrusos sentada en vez de parada y mostrando su look. Mirando a cámara, contó que sufrió un accidente doméstico y se descargó contra un sanatorio porque fue de urgencia a la guardia pero, tras una hora de espera, no la atendieron y se tuvo que volver a su casa.

“Estoy aquí sentada porque anoche, en mi hogar, sufrí un percance. Por eso, estoy descalza y como la famosa ‘lisiada’. Me llevé por delante una puerta y mi dedo me dio un mal trago. Parece ser algo común, ya me había golpeado anteriormente, pero nunca a este nivel. Fue toda una odisea, fui al Hospital Alemán con el pie hinchado, esperé una hora sin atención. Entonces, decidí volver a casa”, explicó, indignada.

“Fue toda una odisea, fui al Hospital Alemán con el pie hinchado, esperé una hora sin atención. Entonces, decidí volver a casa”.

Y apuntó contra el sanatorio, muy enojada. “Es una vergüenza, lo digo sin mencionar la cifra que pago por mi prepaga, pero es una vergüenza que estas situaciones ocurran. Piensen en la gente que no puede costearlo y carece de acceso a la salud. No lo puedo creer, el dolor era insoportable”, sentenció, dolorida.

¿A QUIÉN LLAMÓ FLOR DE LA VE TRAS NO HABER SIDO ATENDIDA EN LA GUADIA?

Antes de cerrar, Flor reveló cómo se las arregló en su casa para al otro día poder ir a trabajar.

“Hablé con un médico conocido, colega de Pablo (su marido) traumatólogo. Me recetó, me examinó y hoy seguiré con el tratamiento”.

“Después de esperar una hora sin atención, me fui a casa. Hablé con un médico conocido, colega de Pablo (su marido) traumatólogo. Me recetó, me examinó y hoy seguiré con el tratamiento. Debo realizarme radiografías y demás, pero estamos atravesando una situación delicada en el canal debido a los paros y nos adaptamos a esta nueva forma de hacer televisión. Nada nos detiene, me puse estas chatitas y tengo el pie vendado, pero acá estoy”, cerró, con firmeza.