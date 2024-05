Lo que comenzó como un grito más que se escuchó en Gran Hermano 2023 terminó en una tremenda pelea entre Emma Vich y Florencia Regidor.

Todo comenzó cuando Federico “Manzana” Farías fue a contarle a Emma que había escuchado a alguien gritar (según lo que había advertido Florencia Regidor) “Emmanuel falso y mentiroso”. Ante esto, el joven se defendió: “Lo menos falso y mentiroso que hay en esta casa, soy yo”.

Minutos más tarde, el jugador y Florencia dirimieron sus diferencias frente al resto de sus compañeros.

Así fue el picante ida y vuelta entre Emma y Florencia en el reality de Telefe:

Emma: -No sé qué tanto show. ¡Ya está! Todo bien.

Florencia: -A mí me molesta. Yo no jodo a nadie.

E: -Yo no te dije nada.

F: -Sí, decís que soy una mentirosa.

E: -Sí, sos una mentira y ‘lleva y trae’, pero no es mi problema; es tuyo.

F: -¿Por qué sos así? Me hablás como el ort…

E: -Te estoy diciendo que está todo bien, chau.

F: -¿Chau qué?

E: -Estoy cocinando no me vengas a joder. Al único que lo han cag... es a mí.

F: -Y te la agarrás con una persona que no te hizo nada.

E: -No me la agarré ni con vos, ni con nadie.

¡Qué momento!

FURIA EXPLOTÓ CONTRA MAURO DALESSIO TRAS SER SANCIONADA POR GRAN HERMANO Y REVELÓ LO QUE SIENTE POR ÉL

Luego de que Juliana “Furia” Scaglione fuera sancionada en Gran Hermano 2023 tras su tremenda pelea con Mauro Dalessio (que le valió ir a placa durante toda su estadía en el reality de Telefe), la participante hizo un contundente descargo y sorprendió al compartir sus sentimientos frente al resto de sus compañeros.

“Solamente, quiero decir que toda la gente vio que yo realmente sé querer y creo que Mauro llega a esta casa para que ustedes puedan ver todo lo que puedo querer a alguien. Y también pueden ver todo lo loca que puedo llegar a ponerme porque no quiero perder mi juego”, comenzó diciendo Furia a Santiago del Moro en plena gala de eliminación.

“Así que Mauro es un excelente jugador, lo voy a decir, esa la realidad. Él es un barrilete hijo de… y hasta ahí voy a llegar con las palabras porque si no puedo ser sancionada nuevamente. Creo que la sanción en general está mal hecha. Primero, porque las discusiones se hacen de a dos, entonces la sanción tiene que ser para los dos. Es así”, agregó.

Además, disparó sin filtro contra el joven con quien había comenzado un romance en la casa: “Yo no lo toqué, no lo empujé, ni todo lo que viene diciendo. Se la pasa llorando cada vez que me insulta. La verdad, no sé qué tiene que decirme porque jamás lo traté como el cu… Me la paso cortándole el pelo, poniéndolo bonito y todo lo que ven porque soy una pelot…, esa es la realidad”.

“En la cena pasada, les dije ‘encontré el amor’ y me lo paso por el medio del cu… ¿Si me enamoré? Yo le dije el otro día dije que lo amo”.

Y cerró, sincera: “Yo pienso que mi juego, como se lo dije a él, no lo pienso perder. Ni por él, ni por nadie. Creo que, de todas las traiciones que tuve, ésta es la peor porque entra en juego mi corazón. En la cena pasada, les dije ‘encontré el amor’ y me lo paso por el medio del cu… ¿Si me enamoré? Yo le dije el otro día dije que lo amo”.