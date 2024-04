Lejos de pasar por alto todos los conflictos que la tocan por ser pareja de Fabián Cubero (con quien tiene a su hijo, Luca) y sus enfrentamientos con Nicole Neumann, Mica Viciconte fue contundente al hablar de Allegra, Indiana y Sienna; las hijas que el exfutbolista tuvo con la modelo.

Más allá de que es consciente de que sobre ella recae una medida cautelar que le impide hablar sobre Nicole y sus hijas, Mica expuso cómo es su vínculo con las tres nenas: “Es una línea muy difícil la de mi trato con las chicas. Cuando uno vive y somos una familia, uno tiene autoridad, uno puede decidir y tiene respeto”, comenzó diciendo en el ciclo Desencriptados (Infobae) con Rulo Schijman.

Mica Viciconte recogió el guante y le "pegó" a Nicole.

“Mis límites son los de no ocupar el lugar de madre porque no me corresponde”, agregó. Cabe destacar que la mayor de las nenas vive con ellos, mientras que las otras dos hermanas suelen visitarlos.

Y cerró, contundente: “El padre es Fabi, yo apoyo. Nadie puede hablar de nadie y nosotros no podemos hablar de las menores. Nos llevamos bien, las quiero un montón y eso es lo importante”.

MICA VICICONTE REVELÓ CUÁNDO LE GUSTARÍA VOLVER A SER MAMÁ CON FABIÁN CUBERO

En medio de la felicidad que vive tras haber coronado su amor con Fabián Cubero con la llegada de Luca, Mica Viciconte habló de la posibilidad de seguir agrandando la familia.

Mica Viciconte y Luca Cubero. Por: instagram

“Luca es muy tranquilo y me hace todo fácil. También están las hermanas que lo quieren cambiar, bañar, hacen todo. Somos todas mamás, tiene 5 mamás, porque Fabi es otra mamá, a veces ni me lo dejan tener”, había revelado Mica, en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, en referencia a Allegra, Indiana y Sienna, las pequeñas que Cubero tuvo con Nicole Neumann.

Por otro lado, indagada por la posibilidad de tener más hijos, la entrevistada se sinceró: “Yo quiero que Luca tenga un hermanito para compartir”. Y cerró, a corazón abierto: “Alguien más chiquito para que sean más compinches”.