Eufórica por la eliminación de Coti Romero de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione celebró la victoria chicaneando sin filtros a Martín “Chino” Ku, quien se había aliado en el juego con la correntina.

Sin embargo, en medio de una picante charla con Virginia Demo, Emma Vich, Zoe Bogach y Federico “Manzana” Farías jugó con su salud y generó polémica en las redes.

La participante, que fue diagnosticada con leucemia en nivel 1, les dijo a sus compañeros que pidió ir al confesionario porque tenía taquicardia, cuando el verdadero motivo era que quería hacer la nominación espontánea.

FURIA Y UNA JUGADA POLÉMICA EN GRAN HERMANO 2023

Furia a Virginia: -¡Sos grosa! ¡La placa que armaste, chabona! Chino, traicionero, te salió mal, gil.

Martín “Chino” Ku: -¡Andá, mentirosa! Mentirosita.

Emma Vich: -No me sacan más. Chau, Chino. ¡Forro! Chicas, la saqué a Coti. No me manden más a la placa de mierda.

Furia: -Ahora quiero ver quién le rasca el culo al Chino.

Zoe: -El Chino cagó. Ahora está en pelotas.

Virginia: Está en pelotas. ¡Qué hermoso! No tiene que ganar la prueba del líder...

Furia: -Brother, ¿me llamás para el confesionario, que llamé recién, porque me siento mal?

Virginia: -¿Qué te duele?

Furia: -Me agarró un poquito de taquicardia...

FURIA, EN EL CONFESIONARIO NEGÓ TENER TAQUICARDIA

Una vez en el confesionario, Juliana blanqueó su real intención de ingresar a dicho espacio: “Estoy re bien de salud. ¿Puedo hacer la espontánea?”.

“La espontánea no está habilitada”, le respondió Gran Hermano. Y Furia contestó: “Ah, las tenemos suspendidas”.

Preocupada por la salud de su compañera, Virginia la vio salir del confesionario y le preguntó: “¿Te dieron algo?”.

Y Furia, sin poder hacer la explosiva nominación, termino diciendo la verdad: “No, estaba jodiendo, boluda. Quería hacer la espontánea y me olvidé de que estaba inhabilidad. Me olvidé de la emoción que tengo”.

