Este domingo, Pablo Duggan y Mariana Brey protagonizaron un fuerte cruce en Duro de domar (C5N) en el que el conductor se salió de la disputa ideológica con la panelista para pasar a ejercer una presión que recibió el calificativo de “machista y misógina”.

En una discusión sobre la salud pública en el país y la posibilidad de acceso que tienen al mismo los extranjeros, la panelista lanzó su opinión al respecto, y Duggan, que está casado con una inmigrante venezolana se sacó con ella en vivo.

Pablo Duggan

Al exponer este argumento, Brey hizo enojar aún más a Duggan al responderle: “Si a vos te tocó de cerca es un problema tuyo”. El conductor le dijo entonces que hablaba “pavadas” y Brey no se quedó atrás.

TREMENDAS CRÍTICAS A PABLO DUGGAN TRAS EL MALTRATO AL AIRE A MARIANA BREY

“No hablo pavadas, para vos todo lo que digo son pavadas. Esa es una interpretación tuya y un juicio de valor sobre lo que yo digo todo el tiempo en el programa, yo no me hago cargo de eso”, replicó la panelista, lo que hizo estallar a Duggan.

“¿Los residentes son extranjeros para vos?”, explotó Duggan, y continuó: “¡Si no sabés, no hablés! ¡Si no sabés, no hablés! ¡Me voy a calentar!”. “A mí no me tratés de estúpida”, le respondió Brey, sola contra todo el panel.

En El impertinente, Andrea Bisso criticó fuerte a Duggan. “Repudio total y públicamente la actitud machista, espantosa y misógina, y todo lo que le quieras agregar, de Pablo Duggan para con Mariana Brey. Al margen de que uno puede disentir de lo que está diciendo el otro no le puede faltar el respeto de la manera en que se lo faltó. ¿Quién sos para hablarle así a una compañera, denigrándola?”, dijo la columinista.

