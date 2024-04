Mica Viciconte habló con Socios del Espectáculo sobre la polémica con Nicole Neumann y lanzó una picante chicana al hacer referencia a la alimentación.

“En mi casa, tanto para mi hijo como para todos los que vivimos, hay límites. Yo suelo comer muy sano, la verdad es esa, como muy sano, carne, verduras”, dijo la panelista.

Fue entonces cuando expresó: “Y los fines de semana son de permitidos, si quiero me tomo una copa de vino, me como una buena hamburguesa, pero en la semana se come súper sano”.

Mica Viciconte habló con Socios del Espectáculo.

“Porque a mí me gusta y a Fabi también. Hacemos deporte, por supuesto que a veces me agarra ganas de comer helado y lo hago, pero sí, en la semana nos cuidamos”, expresó Mica.

MICA VICICONTE CONTÓ CÓMO SE TOMÓ QUE NICOLE NEUMANN DIJERA QUE FABIÁN CUBERO NO LA SUELTA

Mica Viciconte contó en diálogo con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich cómo se tomó que Nicole Neumann dijera que Fabián Cubero no la suelta.

“No sé qué es soltar. Me ponen en un lugar raro a mí, cómo yo voy a estar con alguien que no soltó una relación, yo estoy con él hace bastante tiempo”, dijo la panelista.

Así, remarcó: “Si él no hubiese cerrado un capítulo de su vida o su pasado, no sé si se podría haber llevado a cabo nuestra relación, así que en ese sentido estoy tranquila”.