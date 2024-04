Luego de que la amistad de Catalina Gorostidi con Agostina Spinelli se quebrara en Gran Hermano 2023, las exparticipantes del reality de Telefe tuvieron un picante cara a cara en vivo y todo terminó de la manera más inesperada.

Invitadas a Cortá por Lozano, el programa que conduce Vero Lozano por Telefe, Cata le habló a quien había sido su gran amiga en la casa: “Quiero aclarar que yo soy muy de los valores, creo que lo demostré dándome vuelta con Furia cuando no me gustó nada lo que hizo”.

Tras escucharla, Agostina dijo lo suyo: “Vos me viste súper mal. Me viste tres días llorando, y vos sabías que era por vos, porque los dijiste adentro y nunca te acercaste a abrazarme. Vos sabías que yo te necesitaba ahí adentro de esa casa, en ese momento. Vos te comportaste muy mal conmigo, ¿lo sabés? Con que vos lo admitas...”.

“Lo admití y fui al confesionario y pedí disculpas cuando nominé”, respondió Gorostidi. En ese momento, la conductora dejó en claro sus deseos de que las chicas se amiguen y ellos cerraron la charla con un cálido abrazo ante las cámaras.

CONTUNDENTE ANÁLISIS DE JOEL OJEDA SOBRE LA PELEA DE CATALINA GOROSTIDI Y FURIA EN GRAN HERMANO 2023

A poco de haber quedado eliminado de Gran Hermano 2023, Joel Ojeda analizó el quiebre en la amistad entre Juliana “Furia” Scaglione y Catalina Gorostidi, y cómo eso afectó a los participantes del reality de Telefe.

“Yo creo que esta pelea de Cata y Furia la disfruta el resto de la casa porque ya sabés que Furia no te va a venir a acribillar a vos, sino que tiene a su principal contrincante que es Catalina”, había expresado el ex jugador en Gran Hermano, la noche de los ex.

Cabe destacar que tanto Furia como Catalina hicieron campaña para que la rival quede eliminada en la próxima gala de expulsión, momento en el que el público deberá elegir quien quiere que siga en el programa entre Catalina, Furia, Federico “Manzana” Farías, Florencia Regidor, Virginia Demo, Paloma Méndez y Zoe Bogach.