Aliadas para que Paloma Méndez sea la próxima eliminada de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione y Catalina Gorostidi mirando a cámara y les pidieron a sus seguidores que voten a su compañera para que se vaya de la casa.

Vale recordar que Catalina mandó directo a la placa de nominados a Méndez con la fulminante.

Paloma pasó por casualidad en el momento en que ambas se reían y hacían dicho pedido y no pudo contener el llanto.

La nueva participante de GH fue al cuarto y rompió en llanto. Zoe Bogach y Rosina Beltrán la vieron muy angustiada y se acercaron a consolarla.

PALOMA DE GRAN HERMANO ROMPIÓ EN LLANTO POR UN GESTO DE FURIA Y CATALINA

Zoe Bogach: -Palo, ¿qué pasa?

Rosina Beltrán: - No te pongas mal.

Paloma Méndez: -No, nada, boludeces. Me llamaron para ir al confesionario y justo las vi a Furia y a Cata haciendo así (gesto de alas de una paloma volando) y diciendo al 9009 y me puso mal.

Zoe: -Ay, boluda, tranquila. Es algo que se lo hacen a todos. No te lo tomes persona.

Paloma: -Ya sé. Ya lo sé. Siendo nueva en esto, me dolió. Lo hablé con ellas, igual. Me dijeron que era un chiste. Que no lo tome personal.

Rosina: -Acá estamos más sensibles y todo te afecta el triple.