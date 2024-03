En una nueva gala de nominación que se llevó a cabo en Gran Hermano 2023, cada participante pasó por el confesionario para dar sus votos y las razones de su elección, y Santiago del Moro anunció los nombres de las personas que están en placa esta semana.

Después de hacer el recuento de votos, el conductor del reality de Telefe reveló que Damián Moya, Florencia Regidor, Mauro Dalessio y Darío Martínez Corti quedaron nominados por decision de los jugadores. Además, Catalina Gorostidi y Rosina Beltrán también fueron a placa después de ser sancionadas por hablar y moverse en el juego Congelados. Asimismo, Joel Ojeda y Nicolás Grosman tuvieron la misma sanción por sacarse los micrófonos en la casa; y Martín “el Chino” Ku quedó automáticamente fulminado (tal como lo dec{ia el sobre que entregó Lisando “Licha” Navarro cuando ingresó la última vez, y Paloma Méndez fue fulminada por Catalina.

De esta manera, son 10 los participantes que se juegan su permanencia en el programa. Pero, cabe destacar, que Bautista Mascia se convirtió en el líder de esta semana, razón por la cual este jueves tendrá el poder de salvar a uno de sus compañeros de la placa y de mandar a otro que no haya recibido la mayoría de votos.

¿Quién será el nuevo eliminado de Gran Hermano 2023?

LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO 2023 QUE FUERON SANCIONADOS POR ROMPER LAS REGLAS Y QUEDARON NOMINADOS

Una vez más, algunos participantes de Gran Hermano 2023 fueron sancionados por infringir las reglas del reality de Telefe, y quedaron automáticamente en placa a merced de la decisión del público. Se trata de Joel Ojeda y Nicolás Grosman.

Así lo dio a conocer Gran Hermano después de haber reunidos a todos los jugadores en el living: “Por favor, necesito que me escuchen con mucha atención. Como todos ustedes saben, hay tres instancias en las que tienen autorizado sacarse los micrófonos que es a la hora del descanso, cuando se están duchando y en el interior de la pileta”, comenzó diciendo.

“En cualquier otra circunstancia, el uso del micrófono es obligatorio. Incluso, cuando ingresan al baño por cualquier motivo que no sea ducharse. Les recuerdo que, por no haber respetado esta regla esencial del juego, ya me había visto en la obligación de aplicar sanciones. Quiero decirles que esta noche también habrá sanciones y serán severas”, agregó.

Y siguió: “Hoy, observé que dos participantes interactuaron con sus compañeros sin el micrófono colocado. Joel en la cocina y Nicolás en el baño, en una charla con Bautista (Mascia). A esta altura de la competencia, no puedo calificar como un olvido o un descuido este tipo de faltas. Hablar sin micrófono o tapárselo, con el propósito de impedir que yo escuche lo que se habla en mi casa, constituyen transgresiones muy graves que no voy a dejar pasar.

“Por lo tanto, Nicolás y Joel, voy a anunciarles mi decisión. A partir de este momento, ambos están nominados. Espero que este tipo de conductas no vuelvan a repetirse. Muchas gracias”, cerró el comunicado, sumándose en la placa con Paloma Méndez, Martín “el Chino” Ku (ambos fulminados), Rosina Beltrán y Catalina Gorostidi, que fueron previamente sancionados por moverse y hablar en el juego Congelados.