Desde que Lucía Maidana quedó afuera de Gran Hermano 2023, Rosina Beltrán no perdió la oportunidad de pedirle al “Big” que la salteña ingrese de nuevo a la casa, y la visita de Lisandro Navarro, en el marco de “congelados”, renovó su ilusión.

En una charla mano a mano con Zoe Bogach, joven quien también hizo público su deseo de que Luchi entre a la casa de GH, Rosina asumió con total honestidad que la desespera la idea de que Lucía aparezca y no poder abrazarla, si llega a suceder en el desafío en el que los participantes no pueden moverse ni interactuar con los invitados.

ROSINA BELTRÁN ESPERA CON UNA DESESPERANTE ILUSIÓN A LUCÍA MAIDANA EN GRAN HERMANO 2023

Rosina: -¿Sabés lo que estaba pensando? Si meten a Luchi en un “congelados” es una cagada, porque ¿cómo hacés para aguantarte de no abrazarla y no hablarle?

Zoe: -Sí, es verdad. Pero la podés ver...

Rosina: -No, pero yo quiero que entre y que ese reencuentro sea “el” reencuentro. ¿Entendés? Sino me tengo que quedar así, dura.

Zoe: -Lo pueden tener afuera, igual.

Rosina: -Bueno, sí. Mejor, mucho mejor. Tenés razón. Es verdad. Pero, igual, tremendo desafío, quieta...

Zoe: -En unos meses...

Rosina: -O no. No se sabe cuándo... Ese reencuentro lo vamos a tener las tres.

Zoe: -¡Qué divertido!

Rosina: -Me puedo llegar a volver loca si la meten en un “congelados”. Tremendo. Raro. A parte imaginate que viene, me habla, me dice algo. ¿¡Cómo hago!? ¿¡Cómo hago!?

Zoe: -No, sí.

Rosina: -Me enloquezco. Voy a tener que estar atada... ¿Qué ibas a decir?

Zoe: -Mañana mandémosle un saludo, en la nominación.

Rosina: -Dale.