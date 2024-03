A un mes de la eliminación de Lucía Maidana de Gran Hermano 2023, Rosina Beltrán y Zoe Bogach esperan con muchas ganas que la exparticipante ingrese de visita al reality, como lo hizo el lunes por la noche Lisandro “Licha” Navarro.

La participante uruguaya contó que Luchi era una de las personas que la atraía en la casa, pero que entre ellas se potenció la amistad porque la salteña estaba de novia.

Lo que no sabe Rosina, pero que intuye por los gritos del exterior que recibió informándole que “Luchi la ama”, es que Maidana se separó de su novia, luego de cuatro años de amor.

En ese marco, Beltrán contó que le gustaría reencontrarse con Lucía y Catalina Gorostidi la apuró al preguntarle qué haría si Luchi le da un beso, como lo hizo el día que se fue del programa.

ROSINA REVELÓ QUÉ HARÍA SI LUCÍA INGRESA A GRAN HERMANO Y LA BESA

Rosina: -Me muero si entra Luchi y no la puedo abrazar, no puedo hacer nada.

Paloma: -Pero quizás te dice algo... Te da un beso.

Rosina: -No, me va a dar un beso en el cachete. Ya me dio un pico, chicos.

Catalina: -Igual no te puede dar un pico en el “congelados”.

Paloma: -Si está soltera, sí.

Catalina: -Ah, ¿sí? ¿Te dejás dar un pico?

Rosina: (responde con un gesto. No se escucha una respuesta)