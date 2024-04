Agostina Spinelli, quien decidió abandonar la casa de Gran Hermano 2023 por decisión propia, habló por primera vez de su relación con Morena, su hija de 16 años. En este contexto, reveló que la joven desde hace tiempo convive con su papá y no con ella.

“Vive con el papá porque va al colegio ahí. Pero los fines de semana la voy a buscar y está conmigo. Vivimos muy cerca y está repartida entre las dos casas. Nos conviene que viva con el papá porque el colegio está justo enfrente de su casa, en Boulogne”, aclaró en diálogo con Pronto.

“Sabía que esa parte iba a ser la más complicada porque, si entraba, no la iba a ver por un tiempo”.

En este contexto, remarcó que tiene buen vínculo con el padre de su hija: “Fui mamá joven, a los 18 años. Estaba en pareja con Matías, el papá de More, y éramos muy chicos los dos. A los cinco años de Morena, me separé. Ser mamá joven fue difícil y quemé etapas que no vuelven”.

“Con el papá de Morena éramos muy chicos cuando nos separamos y tenemos un gran vínculo. Es el mejor padre que podría haber elegido para mi hija”, sumó, a corazón abierto.

AGOSTINA ADMITIÓ QUE DUDÓ EN ENTRAR EN GRAN HERMANO POR SU HIJA

Antes de cerrar, Agostina admitió que le costó entrar en Gran Hermano 2023 porque sabía que no iba a ver por un tiempo a su hija.

“Sabía que esa parte iba a ser la más complicada porque, si entraba, no la iba a ver por un tiempo. Hacia el final de los castings, me entraron muchas dudas porque estaba dejando lo poco que tenía por algo mucho más incierto aún. Tenía muchos miedos y nunca creí que iba a estar tres meses ahí adentro”, cerró, sincera.