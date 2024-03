Lucila ‘la Tora’ Villar y Agostina Spinelli, exparticipantes de Gran Hermano 2022 y 2023, protagonizaron un fuerte cruce en El Debate y dieron que hablar en las redes sociales.

“¿A vos te gusta vivir en un chiquero? ¿Vos sos de la típica de, ay no, que me laven el vaso? No, que me levanten los ojos, yo no pienso hacer nada. ¡Sos mujer! ¡Da una mano!”, dijo Agostina por Virginia.

Agostina Spinelli en el Debate de Gran Hermano.

“No. Pero él es hombre y hace lo mismo, eh”, manifestó por su parte la Tora el planteo de la exagente de policía, quien retrucó y apuntó contra su excompañera: “Bueno, pero ella no hacía nada. Nada, nada, ¿eh?”.

La Tora en El Debate de Gran Hermano

“Bueno, es otra cosa, no tiene que ser por ser mujer, madre. Y te lo digo yo que conviví. Te lo digo yo que conviví. No tiene nada que ver que sea mujer y que sea madre”, se plantó entonces Lucila.

EL MENSAJE DE AGOSTINA A SUS EXCOMPAÑEROS DE REALITY

En su reingreso a la casa por el juego de congelados, Agostina aprovechó para dejarles un mensaje a sus excompañeros de reality: “A pesar de todo los extraño mucho”.

“Debo decir que me fui de una manera horrible y por eso tenía muchas ganas de volver. Me encanta estar acá, me encanta verlos, disfruten mucho. Sepan que la estoy pasando genial”, dijo la exparticipante.