Octavio Borro, uno de los galanes que Cris Morena eligió para formar parte de Jugate Conmigo, también la rompió en éxitos como ¡Grande, Pa! Y en su momento de mayor popularidad, tras haberse casado con Julieta Fazzari, se alejó para siempre de los medios para convertirse en carpintero.

Octavio y Julieta, que se conocieron trabajando en la televisión, se casaron y tuvieron dos hijas. Si bien a los dos les iba muy bien como actores, eligieron una vida diferente. Se mudaron a Quimes y él comenzó a fabricar muebles tanto de madera como de melamina.

“La decisión de dejar de actuar se fue dando de a poco. La incertidumbre que te produce no saber cuándo vas a trabajar es terrible. Después me enganché con la carpintería y me di cuenta de que es lo mío, porque soy mucho más feliz haciendo muebles que trabajando como actor. Es un trabajo que depende de mí, sin esperar que nadie me llame. No pasó solamente por la plata, sino también por la incertidumbre de no hacer nada. Estás un año parado y te replanteás todo”, explicó en diálogo con La Nación, feliz por haberse animado a cambiar el rumbo de su vida.

¿EN QUÉ FICCIONES BRILLÓ OCTAVIO BORRO?

Además de haber formado parte de Jugate Conmigo, Octavio también protagonizó éxitos televisivos como Costumbres argentinas, Paraíso Rock, De corazón, Chiquititas, Rebelde Way y ¡Grande Pa!