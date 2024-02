En medio de la angustia que le generó la actitud de Isabel De Negri tras regresar a la casa de Gran Hermano 2023 (quien entró en el repechaje junto a Catalina Gorostidi y Joel Ojeda), Lisando “Licha” Navarro confesó sus sentimientos en el confesionario y no pudo evitar romper en llanto.

“Tenía como ganas de hablar con alguien, de contarle un poco lo que me estaba pasando, el ingreso del repechaje, particularmente el ingreso de Isabel, como que me tiene bastante desequilibrado”, comenzó diciendo el joven.

Foto: Captura (Telefe)

“Estoy bastante mal y sumado ayer a la situación que me tuve que bancar por parte de Juliana, que me venga a insultar en la cara, y eso sumado a Isabel avalando todo eso. Ella era una persona que, cuando entró, me esperaba una de mi amiga. Ayer a la mañana, cuando pasó lo que pasó, que la terminan sancionando Isabel, yo esperaba quizás una explicación de por qué tanta distancia, de por qué estaba tan rara”, agregó.

Y siguió: “Cuando se fue yo me puse mal, yo fui la única persona en toda la casa que quería que vuelva y no entiendo si es una estrategia, no sé si qué es lo que está haciendo ella, no sé qué le habrá prometido a la gente, no sé si le prometió a la gente que iba a entrar w iba a jugar con furia, que me iba a desestabilizar a mí”.

Por último, Licha se quebró y agradeció poder volcar su angustia en soledad: “La noto es como muy determinada, que de repente yo soy un pedazo de caca para ella. Entonces, digo... Gracias, es que si no, no sé dónde puedo llorar tranquilo. Hay mucha gente en la casa y no quiero que nadie me vea”.

FUERTE REACCIÓN DE SABRINA CORTEZ TRAS FILTRARSE QUE ESTARÍA ARREGLADO SU REGRESO A GRAN HERMANO 2023

A poco de que Isabel De Negri regrese a Gran Hermano 2023 en el repechaje (junto a Catalina Gorostidi y Joel Ojeda) se filtró un rumor sobre un supuesto arreglo para que Sabrina Cortez regrese al reality.

Sin embargo, la joven se encargó de desestimar dicha versión después de que una seguidora enviara un audio a All access, programa de streaming que conduce Diego Poggi junto a Sol Rivas en el canal de YouTube de Telefe.

Foto: Captura (All access)

“Sabri, sos una genia. Me encantó todo lo que hiciste adentro y fuera de la casa, sobre todo cuando dijiste que era todo armado y que te acomodaron para que entres después de Isabel”, se le escuchó decir a la mujer.

Fue entonces que Sabrina tomó la palabra y respondió rápidamente: “Esa no fui yo, chicos. Esa no fui yo. Es fake”, lanzó. Por último, el conductor saltó en defensa de Cortez y desestimó dicha versión: “Es fake, ya lo aclaramos hace un rato, amigos”.