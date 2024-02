Este martes, antes de que Gran Hermano 2023 anunciara su sanción a Isabel, Juliana “Furia” Scaglione y Lisandro Navarro volvieron a cruzarse de manera muy fuerte en la casa por motivos referidos a la distribución de la comida.

Es sabido que Furia desprecia comer en la mesa con sus compañeros, y se lo dijo a Rosina de la peor manera cuando confesó que “no le divierte escuchar comentarios o gente que habla de cosas que no le interesa”, pero ahora se trabó en una discusión con “Licha” por la comida en la casa.

Furia predijo que Lisandro abandonará la casa y podría cumplirse. (Foto: captura de Telefe)

“Ella también protesta, pero ¿qué hace para cocinar? No cocina, entonces…”, evaluó Carlos Monti al término del informe, y comenzó a hurgar en las actitudes de la participantes más popular del reality.

POR QUÉ CARLOS MONTI ESTÁ PREOCUPADO POR LA SALUD MENTAL DE FURIA EN GRAN HERMANO

En ese marco, el panel del programa comenzó a evaluar las estrategias de los demás participantes para deshacerse de Juliana, en especial de Lisandro, que encaró por el lado de hacerla estallar para que “pise el palito”, como le dijo Santiago del Moro a Cata el domingo.

“La única posibilidad de que salga Furia es que ella flaquee o que cometa un error”, acotó Débora D´Amato. “Hay un tema. No se enojen por lo que voy a decir, con el mayor de los respetos”, advirtió Carlos Monti.

Furia discutió con Licha (Foto: captura Telefe)

“O el encierro está provocando, realmente, daños psicológicos en Furia. No puede ser que se las pase gritando las 24 horas del día por cualquier nimiedad”, agregó el conductor, que calificó de “paciente psiquiátrica” a la participante. “Yo no soy psiquiatra pero no está bien”, concluyó.

