A poco de haber salido de Gran Hermano, con quien mantuvo un gran acercamiento con Alan Simone (lo que terminó de romper su noviazgo con Brian Fernández) Sabrina Cortez se confesó al aire.

“La verdad es que con Brian hablamos como para calmar un poco las aguas. Te soy sincera, yo había dije que habíamos llegado a un común acuerdo y él se re calentó porque no llegó a un común acuerdo conmigo”, comenzó diciéndole Sabrina a Gastón Trezeguet en Se picó (República Z).

Foto: Captura de Instagram (@republicaz)

“Él quiere continuar una relación que para mí es incontinuable, es la verdad. Para mí, no hay muchas cosas que remar ahí. Pasaron cosas y quieras o no, estoy adentro de un reality. Lo que le molestó a Brian son las cosas que fueron pasando afuera con mi familia, saltó a publicar cosas y pasaron muchas cosas afuera que no es tan buenas y rompieron un montón la relación, además de las cosas que pasaron adentro y que yo, aparte, lo dije… que a mí me pasaron cosas con Alan”, agregó, contundente.

Y cerró, sincera: “Me parece un montón que alguien quiera continuar una relación o remar algo cuando te estoy diciendo que me pasaron cosas con un chabón, y que no estoy pudiendo procesar porque estoy metida en otra cosa”.

LA REACCIÓN DE ALAN SIMONE CUANDO LE PREGUNTARON SI SE ENAMORÓ DE SABRINA CORTEZ EN GRAN HERMANO

Luego de las repercusiones que despertó la relación que mantuvo con Sabrina Cortez antes de quedar eliminado de Gran Hermano 2023, Alan Simone no le esquivó a la pregunta sobre qué sintió por la joven cuando estaba dentro del reality de Telefe.

“Por sí o por no… ¿te enamoraste de Sabrina? ¿Sí o no?”, fue la consulta al hueso que le hizo Robertito Funes en medio de un picante cuestionario que se pudo ver en Gran Hermano, la noche de los ex.

Foto: Captura (Telefe)

Algo incómodo por la situación, Alan respondió rápidamente: “¡No!”, lanzó, ante las risas pícaras de los panelistas que estaban presentes. Y el conductor cerró, divertido: “Te vas a ahogar en la hoguera totalmente por mentiroso”.