Rosina Beltrán admitió en Gran Hermano 2023 que la falta de sexo dentro de la casa comenzó a afectarle. Por eso, recurrió a sus compañeros para que la aconsejaran. Primero, a Zoe Bogach y Bautista Mascia. Acto seguido, a Virginia Demo, que le dio contundentes tips de autosatisfacción.

“¿Cómo hago para que se me vaya esta sensación? Tengo muchas ganas. No sé qué hacer. No me gusta nada que me pase esto. Necesito liberarlo. Tensión. ¡Me vienen unas ganas galopantes! Es un fuego, fuego, fuego. ¡Que alguien me saque esto!”, exclamó la participante, sincera.

“¿Cómo hago para que se me vaya esta sensación? Tengo muchas ganas. No sé qué hacer”.

Y siguió, mirando directamente a Virginia. “Estoy muy horny. Me vinieron ganas. Nunca me pasa esto. Quiero gritar, hacer algo, estoy tensionada. Tengo muchas ganas. Estoy asexuada, pero ahora no. No da tocarme”, le detalló a su compañera, que reaccionó con total naturalidad brindándole su ayuda.

LOS CONSEJOS DE VIRGINIA A ROSINA PARA AUTOSATISFACERSE

Virginia fue explícita con Rosina.

“Pensá en cosas que te calientan, en situaciones, y tratá de refregarte un poquitito con las piernas el clítoris”, expuso, contundente.

“¿En dónde? Acá te ven todo”, aseveró, Rosina. “Tiene que ser en la cama a la noche”, respondió Virginia.

“Pensá en situaciones que te calientan mucho. Refregá un poquitito el medio”.

Luego de aconsejarle que entrenara, Demo volvió a la carga. “Pensá en situaciones que te calientan mucho. Refregá un poquitito el medio. Si no podés refregarte sola, porque no sabés, metete algo en el medio. Una remera, algo así”, cerró, aclarándole que ella nunca lo había hecho en la casa porque se siente “asexuada”.