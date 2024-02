Instalada en Buenos Aires, Morena Rial abrió su corazón en diálogo con Carmen Barbieri en Mañanísima y reveló cómo es su vida desde que su papá, Jorge Rial, dejó de ayudarla económicamente.

Luego de haber aclarado que su hijo, Francesco Benicio, vivirá con su papá, Facundo Ambrosioni, hasta que ella encuentre un lugar “fijo” para vivir, la joven reveló cuánto está pagando actualmente por día el departamento temporario en el que está instalada.

“Pago casi 50 mil pesos por día por un lugar para vivir. Por día. Es una locura de plata”, se quejó Morena. Además, contó cómo gana el dinero para pagar esta vivienda desde que su familia no la ayuda económicamente. “Yo trabajo de las redes sociales y la publicidad. Con las redes se hace buena plata. Se puede vivir tranquila”, sentenció, con firmeza.

MORENA RIAL CONTÓ QUE JORGE RIAL LE REGALÓ UN DEPARTAMENTO A SU HERMANA ROCÍO: “LAS DOS ÍBAMOS A TENER UNO”

Pero cuando la animadora le preguntó el motivo por el que Rocío había recibido como regalo una propiedad de su padre, la mediática se sinceró.

“Las dos íbamos a tener, pero como yo me peleé el año pasado, bueno… ¡Fue! El departamento se lo había dado antes”, detalló.

“Hizo lo mismo con un auto. Le dio a mi hermana una camioneta y a mí, no. No me molesta igual. Es material”, sostuvo, picante. “El departamento no es por mí, es por el nene”, concluyó.