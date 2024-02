Aunque Morena Rial confesó que tuvo un acercamiento con su padre, Jorge Rial, la relación sigue siendo tensa. Invitada a Mañanísima, contó que sigue teniendo problemas porque no tiene un lugar fijo para vivir junto a su hijo y Carmen Barbieri se sorprendió cuando ella reveló que, a diferencia de ella, su hermana Rocío Rial recibió un departamento del conductor.

“Las dos íbamos a tener un departamento, pero como yo me peleé el año pasado... ¡Fue!”.

“Hace todo lo que hace para demostrarme que lo que pasó el año pasado no estuvo bien. Igual no me está castigando a mí, está castigando a mi hijo”, chicaneó la mediática a su padre.

Yo no le pido que me pase plata. Lo que yo le había pedido era un lugar estable para ir a vivir”, señaló. “¿Nunca tuviste un departamento a tu nombre?”, indagó la conductora, mientras More era rotunda. “No. Mi hermana, sí”, sostuvo.

Foto: Web

MORENA RIAL CONTÓ QUE JORGE RIAL LE REGALÓ UN DEPARTAMENTO A SU HERMANA ROCÍO: “LAS DOS ÍBAMOS A TENER UNO”

Pero cuando la animadora le preguntó el motivo por el que Rocío había recibido como regalo una propiedad de su padre, la mediática se sinceró.

“Las dos íbamos a tener, pero como yo me peleé el año pasado, bueno… ¡Fue! El departamento se lo había dado antes”, detalló.

“Hizo lo mismo con un auto. Le dio a mi hermana una camioneta y a mí, no. No me molesta igual. Es material”, sostuvo, picante. “El departamento no es por mí, es por el nene”, concluyó.