A principios de mayo de 2023, Morena Rial hizo explosivas declaraciones que la distanciaron fuertemente de su padre, Jorge Rial, quien por ese entonces se estaba recuperando de un delicado episodio cardíaco que había sufrido en Colombia.

Meses después, More habló de la dura historia de vida de su hermana Rocío y su vínculo se quebró.

Sensibilizada como pocas veces se la vio en TV, Morena le dio una nota a Socios del Espectáculo en la que estuvo al borde del llanto, especialmente cuando asumió que extraña a Rocío.

LA SORPRESIVA ANGUSTIA DE MORENA RIAL AL HABLAR DE SU HERMANA ROCÍO

Notero, Matías Vázquez: -¿Te gustaría volver a conectar con tu hermana, Rocío?

Morena Rial: -No sé, el tiempo lo dirá…

Notero: -¿La extrañás?

Morena: -Es mi hermana. Creo que lo que más extraño es a mi hermana. No sé si tanto a mi papá. Con mi hermana era más pegada…

Notero: -Está bueno que te conozcan desde este lado más tierno.

Morena: -No sé si más tierno, porque no soy un carajo tierna, pero bueno…

MORENA HABLÓ DE SU DISTANTE RELACIÓN CON JORGE RIAL

En ese marco, Morena aprovechó la nota para aclarar que no está en una situación de calle, pero que no tiene una casa fija para vivir. Por esta problemática, More no está conviviendo con su hijo, Francesco. Emocionada, también habló de Jorge Rial.

“Con Jorge hablo poco y nada. Él es mi papá y aunque tengamos 400 mil peleas nunca va a querer dejarnos en la calle. Menos por el amor que le tiene a Francesco. No por mí en sí”, expuso la hija del conductor.

En otro tramo de la nota, afirmó: “A él no le cuesta nada ayudarnos a tener un hogar”.

Con lágrimas en los ojos, Morena agregó que Luis Ventura es una de las personas de su entorno que la contienen en esta situación difícil de su vida: “Tengo la ayuda de Luis, de mis amigos. Somos un par. Pero estoy bien, igual”.