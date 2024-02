Julián Weich ha dedicado casi toda su vida a los medios de comunicación, pero pese a que su figura es muy conocida, poro y nada se sabe de su familia, salvo lo que él ha dejado trascender, y en este marco confesó que muchos lo consideran “un mala onda”.

El ex conductor de Vivo para vos visitó a Tomás Dente en Entre nos (Net TV) que le reconoció que su carrera está “limpia de escándalos”. “Siempre de perfil muy bajo. Sabemos que tenés familia, pero la has resguardado en un medio en el que los familiares quedan espolvoreados”, señaló el conductor.

Julián Weich (Foto: captura Net TV)

“Por eso siempre me tildan de mala onda”, se quejó Julián, y ante una pregunta de Dente señaló a los responsables. “Durante mucho tiempo la prensa de espectáculos me hizo fama de ‘mala onda’ por esto de poner un límite”, dijo Weich, que explicó en detalle qué pasó.

Leé más:

Julián Weich viajó a África y se reencontró con su hijo mozambiqueño: las conmovedoras imágenes

JULIÁN WEICH EXPLICÓ POR QUÉ LA PRENSA LO TILDA DE “MALA ONDA”

“Poner límites era la única manera de vivir. Yo no voy a exponer a mis hijos a que vivan la vida del papá. Si ellos quieren ser famosos ahora que son grandes, los apoyaría, pero cuadno son chicos…”, agregó Julián, que se remontó a sus épocas de Pelito para ejemplificar lo que quería evitar.

“En Pelito vi mucha fama en los chicos y no me gustaba, porque yo era más grande. No me parecía muy sano”, señaló, y apuntó contra los padres de los menores. “Entonces dije ‘a mis hijos no los voy a hacer vivir eso’ y no lo hice”, agregó.

Julian Weich

“Yo siempre jugué a ponerle cortinas a la casa de vidrio que es la fama y eso hizo que me digan ‘cascarrabias’ o ‘mala onda’”, explicó Julián. “Lo instalaron, pero porque yo ponía límites y no me gustaban las notas ‘de arrebato’”, señaló, en referencia a los noteros que lo esperaban por fuera de las entrevistas programadas.

Leé más:

Carolina Papaleo rompió el silencio tras el abrupto final de Vivo Para Vos en El Nueve