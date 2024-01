Luego de que Ángel de Brito revelara en LAM que Vivo Para Vos, el programa de Carolina Papaleo y Julián Weich en El Nueve iba a ser levantado, la conductora rompió el silencio y admitió que la sorprendió enormemente el abrupto final de su ciclo.

“La verdad quien toma la decisión final no lo sabemos. Lo único que puedo decir diferente de Julián es que, en una reunión que tuvimos, dijeron que seguía. Cuando yo me fui, antes de irme de vacaciones, hablé con una persona del canal; me planteaba las dificultades económicas del canal y que todos los conductores estábamos igual. Todavía no habían podido arreglar un número. Cuando se daba ese número, no se podía empatar ni ahí con lo que fue la inflación en el año”, expresó en diálogo con El Run Run del Espectáculo (Crónica TV).

En este contexto, Carolina admitió que jamás pensó que, finalmente, levantarían el ciclo. “‘Te voy manteniendo al tanto’, me dijeron. ‘Te estoy manteniendo al tanto de cuánto dinero, no de si sigue o si no sigue’. Yo vivo de mi laburo, no me hubiese quedado esperando. Nosotros nos quedamos esperando un ajuste salarial porque se terminaba el contrato”, sumó, sincera.

CAROLINA PAPALEO CONTÓ SI TUVO CONFLICTOS CON JULIÁN WEICH

Antes de cerrar, Carolina aclaró que entiende la decisión del canal, que habría tenido que dar de baja el programa tras la asunción de Javier Milei y la suspensión de la pauta. Además, aclaró que nunca tuvo problemas con Julián, su compañero, ni mucho menos con el canal.

“Nosotros estábamos solos. Era como una fiesta. Estábamos muy tranquilos. Jamás se nos atrasó el pago. La verdad que no sentimos nada porque no hacía falta nada, íbamos como puliendo. A lo mejor tenía más contacto con la productora que con las autoridades. No había nadie”, sentenció.