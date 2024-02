Facundo Moyano habló de Susana Giménez en una entrevista con Mañanísima, la destacó como mujer y reveló que se comunicó con ella por su cumpleaños.

“¿Llamaste a Susana para el cumpleaños?”, le preguntó Carmen Barbieri y el dirigente político le contestó: “Le escribí, le mandé un mensaje”.

“Divino, yo estaba contenta en su momento, decía ‘qué linda pareja hacen’ cuando estaban haciendo que eran novios”, le comentó la conductora sin filtros.

Facundo Moyano en Mañanísima.

Fue entonces cuando él aclaró: “Éramos amigos, siempre lo fuimos. Es una gran mujer Susana. Lo dije en el programa de Mirtha, para mí ella es la número uno”.

FACUNDO MOYANO RECORDÓ EL DÍA EN QUE CONOCIÓ A SUSANA GIMÉNEZ

Facundo Moyano recordó en su visita al programa de Carmen Barbieri el día que conoció a Susana Giménez y reveló que fue Moria Casán quien los presentó.

“Yo estaba cenando con un empresario, nos invitó a cenar a un restaurante y estaba Susana ahí. Cuando me estaba yendo, Moria me dice ‘Facundo, vení' y ahí me la presentó”, contó.