En medio de los festejos de 80 años de Susana Giménez en La Mary, su chacra en Punta del Este, Moria Casán apuntó contra su colega por haberse despedido de la actuación en Uruguay, tras la última función de la obra que protagonizó, Piel de Judas.

“Me da lástima que se despida en un hotel de su carrera en Uruguay. Cualquiera. Está todo bien, pero este país le dio todo. Gorda, despedite en la calle Corrientes, mamita, cómo te vas a despedir en Uruguay en un hotel”, opinó Moria, si filtro, en diálogo con LAM.

En este contexto, tras admitir que no la saludó por sus 80 años, reveló cuándo fue la última vez que la vio. “No la saludé a Susana porque con ella no nos hablamos por teléfono. La última vez que estuve con Susana fue cuando le presenté a (Facundo) Moyano. Fue hace más de seis años, yo fui al Four Season y ella estaba con su hija Mecha, con Yankelevich, un grupete, ahí nos saludamos, le presenté a Moyano y después le mandé un lubricante por un amigo mío”, sentenció, irónica.

MORIA CASÁN LE REPROCHÓ A SUSANA GIMÉNEZ NO HABERLA LLAMADO CUANDO ESTUVO DETENIDA

Antes de cerrar, Moria diferenció a Mirtha Legrand de Susana Giménez. Picante, reveló quién de las dos la llamó cuando estuvo detenida en Paraguay en 2015.

“¿Sabés quién es la que más llamó y lloraba? Mirtha Legrand”.

“Yo no esperaba devolución de nadie porque no me victimizaba. Pero, ¿sabés quién es la que más llamó y lloraba? Mirtha Legrand. Me llamó todos los días y me decía ‘no sabés lo preocupada que estoy’”, rememoró, muy picante contra Susana.