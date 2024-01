El ingreso de Santiago del Moro para dejarles una sola palabra a los participantes de Gran Hermano 2023 de parte de sus familiares, movilizó la casa. Momento en el que animador aprovechó para hacerles un pase de factura a todos.

“Se fueron Chula y Cata, que eran de las que más hablaban, y yo ayer les dije ‘nadie me habla’. Ayer hice una pregunta y nadie me contestó nada”, se quejó, frente al silencio de los concursantes en medio de una cena con hamburguesas y gaseosas.

“Yo no podía creer lo que pasaba, chicos. Yo he hecho programas con músicos, con políticos, con famosos y nunca me pasó decir ‘buenas noches’ y que nadie me conteste nada”, aseveró el conductor manifestando su molestia por la actitud que tienen.

LA MOLESTIA DE SANTIAGO DEL MORO EN GRAN HERMANO 2023 CON LOS PARTICIPANTES

Furia tomó la posta y, fiel a su estilo, apuntó directo contra sus compañeros. “Nosotras en el cuarto hablamos y decimos ‘el programa lo estamos haciendo nosotras, boluda’”, disparó, picantísima.

“Sin faltar el respeto a nadie. Cada uno hace lo que quiere acá adentro”, completó, mientras Santiago les daba un valioso consejo a los jugadores, si quieren destacarse en el juego.

“No le tengan miedo al momento de la gala. Es su momento, es de ustedes. Aprovéchenlo por ustedes”, les pidió.