Emocionada por tener a sus gemelas Aimé y Laia en sus brazos después de una larga espera, Daniela Celis compartió varios posteos de cómo vive estos primeros momentos en familia junto a las gemelas que tuvo con Thiago Medina.

Además, la flamante mamá capturó el momento en el que Romina Uhrig (a quien conoció en su paso por Gran Hermano, al igual que a su pareja) conoce a las nenas: “¿Quién vino?”, se la escuchó a decir en el video que subió a Instagram Stories.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01)

Por su parte, Romina –que tenía a upa a una de las pequeñas- se enterneció al verlas: “Son muy muñecas. No pueden ser tan lindas. Sí pueden”, atinó a decir, con una sonrisa plasmada en su rostro.

DANIELA CELIS CONTÓ TODA LA INTIMIDAD DEL PARTO DE SUS GEMELAS

En medio de la emoción que vive en sus primeras horas después de haber dado a luz a Aimé y Laia, las gemelas que tuvo con Thiago Medina, Daniela Celis contó varios detalles de lo que vivió en la cesárea.

“Aparezco en modo madre. Me bañé, ya me levanté, caminé. Saben que tenía cesárea. ¿Qué más? Las bebés ya comieron tres veces. Están durmiendo abrazadas”, comenzó diciendo la flamante mamá en unos videos que compartió en Instagram Stories.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01)

“Yo también ya almorcé. El papi, no nos podemos quejar, un diez... Un 9,50 hay que esforzarse un poquito más”, agregó, divertida, dejando en claro la gran ayuda que recibe de su pareja, a quien conoció por su paso por Gran Hermano.

“Tengo grabado el video de la cesárea. Lo grabó Thiago. Yo pensé que se iba a ver así (mueve la cámara) porque estaba temblando. Pero no, bastante bien su pulso. No se desmayó, se la re bancó”, siguió, entre risas.

Y cerró, con una sonrisa plasmada en su rostro y con una pregunta a sus seguidores: “Justo entró cuando estaba toda abierta. Y dije ‘uy, acá se me cae’. Pero no, para nada. Yo estaba peor que él, estaba cagad.., con un miedo. Me lloré toda la cesárea. Mucha contención tuve, buen equipo. Tengo el video chicos, ¿les gustaría verlo?”.