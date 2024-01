En medio de la emoción que vive en sus primeras horas después de haber dado a luz a Aimé y Laia, las gemelas que tuvo con Thiago Medina, Daniela Celis contó varios detalles de lo que vivió en la cesárea.

“Aparezco en modo madre. Me bañé, ya me levanté, caminé. Saben que tenía cesárea. ¿Qué más? Las bebés ya comieron tres veces. Están durmiendo abrazadas”, comenzó diciendo la flamante mamá en unos videos que compartió en Instagram Stories.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01)

“Yo también ya almorcé. El papi, no nos podemos quejar, un diez... Un 9,50 hay que esforzarse un poquito más”, agregó, divertida, dejando en claro la gran ayuda que recibe de su pareja, a quien conoció por su paso por Gran Hermano.

“Tengo grabado el video de la cesárea. Lo grabó Thiago. Yo pensé que se iba a ver así (mueve la cámara) porque estaba temblando. Pero no, bastante bien su pulso. No se desmayó, se la re bancó”, siguió, entre risas.

Y cerró, con una sonrisa plasmada en su rostro y con una pregunta a sus seguidores: “Justo entró cuando estaba toda abierta. Y dije ‘uy, acá se me cae’. Pero no, para nada. Yo estaba peor que él, estaba cagad.., con un miedo. Me lloré toda la cesárea. Mucha contención tuve, buen equipo. Tengo el video chicos, ¿les gustaría verlo?”.

DANIELA CELIS Y THIAGO MEDINA PRESENTARON A SUS GEMELAS

Este lunes 29 de enero a la mañana, Daniela Celis dio a luz por cesárea a las gemelas Aime y Laia. En horas de la noche, la flamante mamá junto a Thiago Medina mostraron a las recién nacidas.

“Hoy nos convertimos en papás. ¡Hoy conocimos el sentido de la vida, hoy si podemos hablar de amor verdadero, hoy todo cambió para siempre!”, escribió Daniela en su cuenta de Instagram.

En las fotos se la ve a Celis junto a Thiago, la pareja surgida de Gran Hermano, en el momento del parto y al feliz papá con las bebas a upa.

“Aime, nació primera a las 10:13 am con 2500k mide 46c”, prosiguió Daniela en el texto. Y añadió: “Laia, nació segunda a las 10:15 am con 2750k mide 46 y medio”. Y agregó: “Nos tocó un equipo increíble de trabajo, Nico nos acompañó desde el primer día y sigue a nuestro lado conteniéndonos. Súper agradecida por ser tan cálido y atento con nosotros, él es una persona que realiza con pasión su oficio, lo hace tener una luz propia y te transmite seguridad en tanto miedo”.

Por último, sobre Aime y Laia, cerró: “Ellas son tan buenas, que nos están haciendo pasar un día de lujo con su compañía, ahora estamos listos para lo que nos espera”.