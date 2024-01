El nacimiento de las gemelas de Daniela Celis y Thiago Medina, que se enamoraron en Gran Hermano 2022, es inminente. Si bien la joven está muy contenta e ilusionada por esta nueva etapa en familia, también se siente incómoda. Le cuesta mucho dormir por la panza, tanto que tiene que hacerlo sentada.

Luego de que hablara sin filtro sobre sus dolores físicos a días de dar a luz, remarcando que ya casi no puede caminar, compartió el tierno gesto de Thiago a días de que nazcan sus gemelas. Como ella tiene que dormir sentada, él llevó su colchón al piso para hacerle compañía y que estuviera más cómoda.

“Nosotras con una mañana complicada, semi sentada... Y el papi nos vino a hacer apoyo moral”.

Agradecida por el gesto, Dani compartió las imágenes de Thiago descansando a su lado y le dedicó un dulce mensaje. “Nosotras con una mañana complicada, semi sentada... Y el papi nos vino a hacer apoyo moral”, sentenció Dani, a días de que nazcan Aime y Laia.

A DANIELA CELIS LE ESTÁ COSTANDO DORMIR

Dani casi duerme sentada por los dolores.

“Semi sentada. Literal, como te lo cuento. Casi no descanso y a veces lloro porque no puedo dormir. Thiago está durmiendo, me escucha lloriqueando, me pregunta qué me pasa y le digo que no puedo dormir. Me duele todo el cuerpo, no encuentro ubicación en la cama y si me muevo a la derecha, me acalambro todo el lado derecho y si me pongo para la izquierda, me pasa lo mismo...”.

“Entonces intento boca arriba pero el peso me ahoga porque las bebés aplastan mis órganos y no me dejan respirar. Me ahogo y cada cinco minutos tengo que cambiar de posición, hasta que el sueño me supera y me duermo”, cerró, cansada.