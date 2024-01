A una semana del nacimiento de las gemelas Laia y Aimé, sus papás, Daniela Celis y Thiago Medina, mostraron muy ilusionados su habitación terminada. Sincera, la exparticipante de Gran Hermano 2022 admitió que a medida que crezcan sus nenas se dará cuenta de todo lo que todavía le falta comprar.

“A 8 días de su llegada, armamos con mucho amor y cariño su cuarto, y queremos compartir con ustedes como quedó. Papi y mami primerizos, con una panza de 35 semanas, terminamos con los detalles de la habitación, a medida que pase el tiempo y nos conozcamos vamos a darnos cuenta de lo que nos falta y adaptarnos a esta nueva experiencia”, escribió la influencer al pie del video del cuarto de las nenas en camino.

Las paredes son color tiza y el piso de madera clara. Posee un cochecito doble, para llevarlas a la par, decorado con peluches colgantes. También, una cajonera beige con cuadritos de conejas y todo lo necesario para cambiarlas. Lo que más llamó la atención son los dibujitos de animales pintados en las paredes y los peluches de elefantes preparados para que sus nenas se puedan sentar sobre ellos. Además de mamaderas con strass y el nombre de cada una. ¡De película!

A DANIELA CELIS LE ESTÁ COSTANDO DORMIR

Dani casi duerme sentada por los dolores.

“Semi sentada. Literal, como te lo cuento. Casi no descanso y a veces lloro porque no puedo dormir. Thiago está durmiendo, me escucha lloriqueando, me pregunta qué me pasa y le digo que no puedo dormir. Me duele todo el cuerpo, no encuentro ubicación en la cama y si me muevo a la derecha, me acalambro todo el lado derecho y si me pongo para la izquierda, me pasa lo mismo...”.

“Entonces intento boca arriba pero el peso me ahoga porque las bebés aplastan mis órganos y no me dejan respirar. Me ahogo y cada cinco minutos tengo que cambiar de posición, hasta que el sueño me supera y me duermo”, cerró, cansada.