A menos de una semana de que Daniela Celis y Thiago Medina reciban a sus gemelas, la exparticipante de Gran Hermano 2022 sufrió una reacción alérgica. Además, contó que se cayó y se golpeó la rodilla porque ya no puede manejar su peso. Y aunque va a extrañar su panza de embarazada, admitió que está atravesando días difíciles.

En confianza con sus seguidoras de Instagram, Dani posteó fotos de su sarpullido, de sus pies hinchadísimos y del golpe que sufrió en la rodilla. “El cuerpo se expresa, el cuerpo habla. A días de conocer a mis hijas, amanecí con un sarpullido que me arde la piel. No solo eso, ya me cuesta controlar el peso de mi cuerpo; hoy me resbalé y me golpeé la rodilla”, contó Dani, junto a las impactantes fotos, antes de haber ido a la clínica para ser atendida por los profesionales de la salud.

“Tengo los pies hinchados, explotados, la acidez me quema por dentro y muchas cosas más que evito contarles”.

“Tengo los pies hinchados, explotados, la acidez me quema por dentro y muchas cosas más que evito contarles. ¿Serían los días más difíciles de mi embarazo? Sé que se termina una etapa y va a comenzar otra nueva. Con ansias espero mi nuevo desafío, sé que cuando las vea todo esto va a valer la pena”, sentenció Dani que, finalmente, tomó una “pastilla rosa” que le dieron los médicos y contó que está “todo en orden”.

DANIELA CELIS CONTÓ LAS RECOMENDACIONES QUE LE DIO SU OBSTETRA

Daniela Celis dio a conocer las recomendaciones que le dio su obstetra: “El me venía diciendo que iba a llegar el momento en que me iba a empezar a doler todo”.

“Así es como estoy viviendo mi embarazo de riesgo. Mi médico me dijo que corte todo, que ya me quede en mi casa a descansar”, reveló muy conmovida a Editando Tele.