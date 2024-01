El lunes pasado, Tuli Acosta no solo logró que su novio Mauro, popularmente conocido por su nombre artístico Lit Killah, vaya a apoyarla a la final de Bailando 2023, su amigo Rusherking también fue a verla y habría protagonizado un tenso momento con LAM.

Pepe Ochoa, productor y notero del programa de Ángel de Brito, dio detalles de la fuerte reacción del joven cantante cuando fue a buscarlo para hacerle una nota y lo calificó como “maleducado”.

EL EXPLOSIVO MOTIVO POR EL QUE RUSHERKING NO LE DIO NOTA A LAM

“Lit Killah es un divino y Rusherking es un amargo”, disparó Pepe en LAM, al día siguiente de la final del Bailando, en la que Tuli se consagró campeona en una virtuosa final con Noelia Marzol.

Acto seguido, el productor argumentó su contundente opinión sobre los integrantes de Los del espacio: “Nosotros nos acercamos muy amablemente a Mauro, el novio de Tuli, sin la cámara prendida, y le preguntamos ‘¿podemos hacerte una nota?’. Y él ‘sí, obvio’”.

“A Rusher me le acerqué, y me dijo ‘¿me vas a hacer preguntas de mierda?’”, agregó Ochoa, indignado con la desubicaba respuesta del cantante.

Al mando de la conducción de LAM porque Ángel de Brito está de vacaciones, Maite Peñoñori expresó: “Innecesario”.

Y Pepe dio más detalles del tenso encuentro con el ex novio de María Becerra y China Suárez: “Yo le contesté a Rusherking: ‘Simplemente vengo a preguntarte si vos querés aclarar algo’… Pero cuando me dijo eso, le prendí la cámara. Me pareció un maleducado”.