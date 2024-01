El 29 de enero los integrantes de Bailando 2023 fueron formalmente invitados a ser parte de la mega final del certamen, en la que Tuli Acosta y Noelia Marzol se disputaron el título. Sin embargo, Alexis “Conejo” Quiroga se quedó en la puerta.

El estudio televisivo superó ampliamente la capacidad de gente y muchos famosos no pudo ingresar al lugar para disfrutar de la final en vivo.

“A las 21.30 horas llego el Cone, que fue semifinalista, y no pudo entrar. Estaba estallado de gente”, informó Guido Záffora en Intrusos, mientras debatían sobre el enojo de Jony Lazarte en vivo porque sus amigos no pudieron ingresar al estudio.

EL FUERTE ENOJO DE JONY LAZARTE EN LA FINAL DEL BAILANDO 2023

Marcelo Tinelli: -¿Qué pasa? Te pregunté “¿todo bien?”. Y la respuesta fue “¡no!”.

Noelia Marzol: -No. ¡Nada! ¡Nada!

Tinelli: -¿Qué pasó?

Jony Lazarte: -Hoy, como hay muchísima gente, mis amigos que vinieron todos los programas quedaron afuera...

Tinelli: -¡Pará! También quedaron familiares míos. Hay dos primas de Bolivar que quedaron afuera. “¿Pero vos no tenés banca?”, me empezaron a putear a mí. ¿Cuántos amigos quedaron afuera?

Jony Lazarte: -Son 20. Son los que vienen siempre.

Tinelli: -¡20 más!

Lazarte: -Me da cosa, y me pone mal ponerme en esta postura porque tendría que estar en otra, pero es más fuerte que yo. Igual voy a dar lo mejor cuando empiece la música.

Tinelli: -Pero ¿no vas a bailar como el traste porque están los 20 pibes afuera?

Lazarte: -Me da cosa porque es gente que me acompañó todo el año. La producción me decía “che, que vengan tus amigos”. Y me pone mal porque son amigos de la vida, pero ya está. Perdón.

Tinelli: -Te vi con cara seria, pero hay que salir de ese mood.

TULI ACOSTA, CAMPEONA DE BAILANDO 2023

Tuli Acosta se convirtió en la campeona de Bailando 2023, en una final a puro talento.

La joven debutante en el certamen de Marcelo Tinelli se impuso por una mínima diferencia ante Noelia Marzol, en una ajustadísima votación telefónica que batió records.

La cantante y bailarina se coronó campeona con el 50,1% por ciento de los votos.