A más de medio año de que el noviazgo de Alexis “Conejo” Quiroga y Coti Romero llegara a su final, los papás del cordobés fueron a Intrusos y hablaron a fondo de la correntina.

“Como padres, ¿padecieron la relación que él tuvo con Coti?”, les preguntó Karina Iavícoli.

“No, las novias que ha tenido él han sido todas chicas muy buenas. Coti fue una etapa y la vivieron bien. Pero después...”, dijo el padre del ex Gran Hermano sin poder concluir la idea porque Guido Záffora, sabiendo que la madre del Conejo iba a ser más picante, le pidió a Norma que diga lo suyo.

“¡Cuidado!”, le dijo Alexis a su mamá, cosechando risas.

Acto seguido, Norma fue muy contundente con sus palabras: “Nosotros nunca nos metemos en nada. Pero voy a ser franca, no me gustaron ciertas cosas que sucedieron en el Bailando”.

“Me parece que las internas se las deben guardar para uno. Eso es lo que no me gustó, la exposición. No estoy de acuerdo. De ninguna de las dos partes”.

LA MADRE DEL CONEJO NO QUIERE NI CONVERSAR CON COTI ROMERO

“¿Con Coti tuviste en algún momento una charla?”, le repreguntó Pampito en Intrusos.

Y la madre cerró el tema con dureza: “No, y tampoco me interesa. Yo respeto la decisión de ellos. Lo que haya sucedido, pero no. Ya no hay más nada para hablar”.