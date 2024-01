A mediados de 2023, la relación de pareja de Coti Romero y Alexis “Conejo” Quiroga llegó a su final, y no en los mejores términos.

El exparticipante de Gran Hermano y semifinalista de Bailando 2023 intentó reconquistar a la correntina sin éxito. El vínculo concluyó conflictivamente.

En ese marco, Karina Iavícoli analizó el cambio en la personalidad del Conejo, luego de ser elegido por el público del programa de Marcelo Tinelli para que siga en el certamen, y él terminó blanqueando que ya superó la ruptura con Coti.

“Me quedé pensando en tu relación entreverada con Coti. Vos realmente te enamoraste de ella, y Coti también de vos. Después las cosas terminan como se puede”, le dijo la panelista de Intrusos.

“Vos insististe, quisiste recuperarla. Pero hubo como una liberación cuando terminaste. Ahora se te nota mucho más relajado. Creo que el corte de esa relación tiene que ver con lo bien que se te ve ahora”, agregó.

EL CONEJO YA NO ESTÁ MÁS ENAMORADO DE COTI ROMERO

Luego de oír con atención el análisis de Iavícoli, el Conejo le respondió: “Cien por ciento. En ese momento, tenía la cabeza atrancada, pero cuando te hace el click, o ves las cosas distintas, o el corazón deja de sentir, tu cabeza se enfoca en otra cosa y empezás a ser vos”.

“Porque uno cuando está en esa situación empieza a hacer cosas para recuperar a esa persona y deja de ser uno. Que está mal, pero lo hace. En ese momento no pensás, estás enamorado y si o si necesitas eso. Es como un capricho. Después empezás a ser vos. Es lo que me pasó”, expuso el participante de Bailando 2023, dejando entrever que superó a su ex.