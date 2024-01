Alexis “Conejo” Quiroga le dio un picante móvil a Intrusos, en el que no solo expresó la profunda emoción que siente tras pasar a semifinales en Bailando 2023, sino que también le dedicó fuertes palabras a su exnovia Coti Romero.

Sin titubeos, el exparticipante de Gran Hermano calificó de “soberbia” a su ex y dejó en claro que ya no está enamorado de ella. Cuando comenzó el programa de Marcelo Tinelli, el Conejo intentó recuperar a Coti, pero hoy cerró la historia por completo.

LAS PICANTES DECLARACIONES DEL CONEJO QUIROGA SOBRE COTI ROMERO

Karina Iavícoli: -Cone, ¿Coti te mandó mensaje para felicitarte?

Conejo: -No, no. Ni hace falta tampoco.

Flor de la Ve: -El otro día ella estaba en el streaming y dijo ‘este mirá cómo baila. Está ahí y yo estoy acá’. ¿Vos la escuchaste?

Conejo: -Por esa soberbia está afuera. El baile en la vida te puede servir para ciertas ocasiones, pero ser como uno es, ser transparente, honesto y humilde te lleva a más cosas.

Flor de la Ve: -Eso quedó demostrado.

Guido Záffora: -Ella ahora se tomó vacaciones...

Marcela Tauro: -No quiso ver que él llega a la final.

Guido: -No sé por qué, pero coincide con tu semifinal y tal vez final.

Conejo: -Puede ser. Ni me fijo en lo que hace, ni sé si está o no está. Trato de disfrutar el momento que estoy pasando, que no lo puedo creer.

EL CONEJO SE SIENTE LIBERADO TRAS LA SEPARACIÓN DE COTI ROMERO

En ese marco, Karina Iavícoli le comentó al Conejo que lo notaba más “liberado” tras la ruptura con Coti, y él asintió.

“Al principio tenía la cabeza atrancada, pero cuando te hace el click y el corazón deja de sentir, tu cabeza se enfoca en otra cosa y empezás a ser vos”, contestó el participante de Bailando 2023, con contundencia y pasando página por completo de Coti.