A pocas horas de que Coti Romero quedara eliminada de Bailando 2023 en un tremendo duelo que ganó su ex, Alexis “el Conejo” Quiroga, Julieta Poggio dio que hablar al hacer un picante análisis sobre la decisión del público.

“Yo creo que no ganó el Conejo sino lo que ganó ahí fue el hate (odio en las redes), no el Conejo sobre Coti”, comenzó diciendo la exparticipante de Gran Hermano, en una nota que dio a LAM.

Foto: Captura (América)

“Siento que no es gratis hablar mal de las personas, exponer a la gente. De verdad, yo pensé que iba a ganar Coti y aparte, baila súper bien, me encanta cómo baila. Llegó súper lejos y pensé que iba a ganar ella. Con Coti dejamos las cosas atrás, yo no tengo ningún resentimiento con ella, realmente”, agregó.

Ante la consulta sobre cuál habría sido el pase de factura del público, remarcó: “Por algunas cositas que se mandó. Algunos dichos, lo que pasó con Zaira Nara (el cruce que terminó en la renuncia de la modelo al streaming del Bailando), eso no estuvo bueno. Para mí, tampoco le sumó a su imagen lo que pasó con Cris Vanadía (fue señalada como tercera en discordia por darse un pico con él en una coreografía para Bailado 2023)”.

“Pero bueno, ella es así, ‘cuchillera’. Tiene esa personalidad que no le importa nada y así está donde está también. Así la banca muchísima gente. La veo muy ‘cuchillera’, ella misma se describe así. Está donde estás porque la gente la bancó así y la gente que la sigue la conoció así, y creo que es lo que quieren ver de ella. Igual está todo bien, no tengo ningún problema”, cerró Julieta.

COTI ROMERO HABLÓ DEL SALUDO CON EL CONEJO QUIROGA TRAS QUEDAR ELIMINADA DEL BAILANDO

Luego de que una mínima diferencia de votos la dejara afuera de Bailando 2023 en medio de un tremendo duelo con su ex, Alexis “el Conejo” Quiroga, Coti Romero contó cómo vivió el tan comentado saludo que se vio en la pista antes de que terminara el programa.

“Yo estaba esperando porque para mí lo mejor es irte con la frente en alto”, se sinceró Coti, que seguirá siendo parte del streaming del Bailando, en el ciclo que conduce Marcelo Tinelli por América.

Foto: Captura (América)

“Dije ‘lo saludo, se lo merece’. Y si me ganaron en el teléfono, ahora espero que lo ganen ellos al certamen”, agregó, esperando que ahora el equipo que conforma el Conejo con Martina Peña, se ganen el título de campeón. Y cerró, divertida: “Le ganaron a la que sacó a Charlotte Caniggia (que renunció tras su fuerte pelea con ella), chicos”.