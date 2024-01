Karina Jelinek recordó su escandalosa separación de Leonardo Fariña en una entrevista con A la Tarde y reveló que le prestó una suma millonaria de dinero mientras estaban casados.

“Cuando yo lo dejé él se enojó conmigo, me echó del departamento de Avenida Libertador que me había regalado pero nunca se concretó porque tenía que firmar un papel que gracias a Dios nunca lo firmé. Dios me cuidó”, comenzó contando.

Luego, la modelo continuó: “Me di cuenta que no quería nada de él, preferí empezar de nuevo, yo no quería tener nada que no me correspondía. Ahí dejé ese departamento, solo me quedé con dos televisores y algunos muebles”.

Karina Jelinek en una entrevista con A la Tarde.

“Y encima él me debe plata porque una vez le presté. Cuando me pidió me dijo ‘yo soy tu marido, cómo no vas a confiar en mí' y le dije ‘obvio, te doy’, entonces le di arriba de 100 mil dólares”, lanzó la actriz y empresaria sobre su ex.

KARINA JELINEK HABLÓ A CORAZÓN ABIERTO SOBRE LEONARDO FARIÑA

Karina Jelinek habló a corazón abierto sobre su pasado con Leonardo Fariña, con quien estuvo casada desde el 2011 hasta el 2015, cuando finalmente logró divorciarse después de la polémica en la que estuvo involucrado.

“Yo ya lo perdoné, no voy a cargar con esa mochila ni enfermarme por eso. Se lo dejo en las manos de Dios, que Dios haga justicia. Él fue una de las grandes desilusiones de mi vida”, expresó sincera en el programa de América.