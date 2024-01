En medio de una extensa nota que dio en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América, Karina Jelinek no pudo evitar emocionarse al hablar de sus deseos de ser madre.

Todo comenzó con una pregunta que le hizo Cora Debarbieri al aire: “¿Tenés ganas de ser madre? ¿Están iniciando algún tratamiento o algo para ser mamá?”, indagó la panelista a la modelo, que se encuentra disfrutando de unos días en Mar del Plata.

Fue entonces que Jelinek se confesó: “Sí. En un momento lo dije en una tapa de revista, pero hasta que no se concrete bien y solucione unos temas míos personales, no puedo avanzar. No quiero dar detalles de eso porque es un tema muy delicado. Prefiero esperar y ver, pero no deja de ser un sueño”, expresó. Y cerró, con la voz quebrada: “Podría adoptar. Hay muchos niños que no tienen adónde ir y yo los podría cuidar tan, pero tan bien”.

KARINA JELINEK DIO DETALLES DE LA ESTAFA QUE SUFRIÓ

En el 2022, Karina Jelinek había contado que estaba atravesando un triste momento personal a causa de la presunta estafa de un amigo. La modelo aseguró que la engañó un hombre a quien consideraba un “padre” para ella y que le robó los ahorros de toda su vida, razón por la cual decidió recurrir a la Justicia.

“El hombre, de nombre José Luis, era como un padre para mí. Tenía relación diaria de amistad y confianza, me estafó. Ahora me estoy dando cuenta de que en realidad no era la persona que yo creía”, había dicho en una nota que dio a Nosotros a la mañana.

“Le pedí que la guarde (la plata) en su caja fuerte porque yo no tengo. Y resulta que no sólo no tiene mi plata, sino que está inventando que yo le debo a él. Junto con el papel que certifica ante escribano público que yo le entregué el dinero para ser puesto en la caja de seguridad, tengo otro que él firmó cuando yo me cansé de esperarlo y reclamarle de forma informal mi dinero”, agregó.

Y cerró hincapié en que Ana Rosenfeld está llevando adelante la causa: “Puso su firma reconociendo que me debe esa plata y que se la estoy pidiendo, así que no sé qué dice. Estoy esperando que presente esos papeles que dice que tiene en la Justicia”.