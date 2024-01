Luego de que Sebastián Yatra le pusiera punto final a su historia de amor con Aitana, las especulaciones sobre la posibilidad de reconciliarse con Tini Stoessel (quien se separó de Rodrigo de Paul) no tardaron en llegar. Sin embargo, el cantante rompió el silencio y fue contundente con sus declaraciones.

“No, no, no, le tengo mucho cariño a Tini, pero no”, lanzó Yatra, sin dudarlo, en una nota que dio a Europa Press, dejando en claro que no hay posibilidad de retomar su relación amorosa con la cantante.

Sebastián Yatra y Tini Stoessel en el living de Susana Giménez.

Por otro lado, Sebastián de los rumores que vinculan a su ex con Biel Juste o Enzo Vogrincic, con quienes se la relacionó en las últimas semanas: “No lo sé, aquí inventan muchas cosas. La verdad, pobrecita, porque le inventan un montón de vainas”, remarcó.

“Lo que quiero es que ella sea feliz, yo también, sea con quien sea o no. Entre nosotros, súper bien las cosas, gracias a Dios, siempre hemos sido muy amigos y eso hace que las cosas sean un poco más fáciles. Desde hace muchos años, nos tenemos todo el cariño del mundo y hay buena comunicación, a ella y a su familia les adoro”, cerró el artista.

TINI STOESSEL CONTÓ CÓMO SUPERÓ UNA RELACIÓN TÓXICA

Feliz por su pleno presente laboral, Tini Stoessel –que ya se había separado de Sebastián Yatra- había dado que hablar en el 2021 al revelar cómo superó una relación tóxica.

Tini Stoessel y Sebastián Yatra fueron una de las parejas más queridas del mundo de la música. (Foto: instagram/tinistoessel)

“A veces pasa que uno está metido en una relación que cuesta salir... Es válido que te des tu proceso de charlas y reencuentros... La estirada a veces pasa, pero llega un momento que si no tomás vos la iniciativa no la toma nadie”, había expresado Tini en diálogo con la TV española, fuertes declaraciones que publicó la revista Gente.

Lejos de dejar el tema ahí, la artista les habló directamente a sus fans y les dio algunas recomendaciones para no volver a ponerse en contacto con esa persona “tóxica” de la que se hayan separado.

“De verdad, cuando tengas muchas ganas de escribirle, escribile a otra persona, llama a una amiga. Hablale al perro, no sé...”, concluyó Tini, muy picante.