Julieta Poggio se mudó de su casa familiar durante un mes a un hermoso departamento que consiguió de canje. La bailarina contó que desea vivir la experiencia de mantenerse sola, lo que implica limpiar su nuevo hogar, lavarse la ropa, hacer las compras y cocinarse, todo sin ayuda de su mamá.

En este contexto, la exparticipante de Gran Hermano 2022 compartió a través de sus stories de Instagram cómo fue su primera compra en el supermarcado, al que asistió junto a una de sus mejores amigas, quien la aconsejó. Especialmente, porque el primer día solo pudo cocinarse fideos con queso.

“Estamos haciendo las compras, por suerte tengo una guía, que sabe menos que yo, estamos muy perdidas. Compramos manteca en aerosol, vamos a ver...”, expresó Juli, mientras hacía las compras. Acto seguido, compartió otro clip yendo al auto con el changuito repleto, en el que destacó que compró un montón de huevo para cocinar. ¡Independiente!

JULIETA POGGIO ¿LE DIO UN PALITO A FRAN STOESSEL Y MARCOS GINOCCHIO?

Notero: -El nuevo vínculo ahora es con Fran Stoessel…

Julieta Poggio: -Es viejo el vínculo. Resurgió ahora por todo esto del streaming. Pero ya es viejo.

Notero: -Él, cuando estaba con Tini, dijo que no era el momento de presentar a alguien, con quien posiblemente estaba.

Julieta: -Ni idea, yo de la familia no formo parte. Así que ni idea.

Notero: -Pero vos publicaste algo, justamente a las horas de su declaración. Decía “demasiado hermosa para ser un secreto. Si no te presume, estás soltera, reina. Que nunca se les olvide”.

Julieta: -Fue algo que publiqué para mí, para no olvidármelo nunca, y para todas las chicas que me siguen y necesitan escucharlo. Encajaba para el momento de mi vida en el que estoy. Lo que quiero para mí y lo que nunca más quiero.

Notero: -¿Alguien te ocultó?

Julieta: -No es que me ocultó, pero el año pasado estuve un poco mal en ese tema. Ahora estoy en otra sintonía. Estoy súper bien y no necesito de nadie. Estoy soltera y feliz.

Notero: -¿Es quien pienso que te ocultó?

Julieta: -No creo.

Notero: -Porque siempre te preguntan “¿y el Primo?”.

Julieta: -No, realmente lo puse para mí, para motivarme a mí misma y saber lo que nunca más quiero que me pase. Y para toda la gente que necesitaba escucharlo.