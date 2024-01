Luego de que los participantes de Bailando 2023 vivieran una nueva gala a puro nervios y adrenalina, Marcelo Tinelli develó el voto secreto de Ángel de Brito (uno de las jurados junto a Moria Casán, Flor Vigna, que está en reemplazo de Carolina “Pampita” Ardohain y Aníbal Pachano, que está en el lugar de Marcelo Polino) y se conocieron qué figuras quedaron con menor puntaje y cuál fue sentenciado por sus compañeros: Martín Salwe, Coki Ramírez, Yeyo de Gregorio, Brian Sarmiento, Alexis “el Conejo” Quiroga y Anabel Sánchez.

Con este resultado, De Brito fue el encargado de darle una nueva oportunidad a una pareja y le dio su voto de confianza a Yeyo: “Como no quedaron bailarines profesionales y todos más o menos aprendieron a bailar acá, me parece que los chicos fueron los que más absorbieron el baile”, expresó.

Foto: Captura (América)

Por su parte; Vigna quiso que el Conejo siguiera en competencia: “Me costó mucho. Creo que se lo merecen. La otra vez dieron un batacazo en el teléfono y siento que tienen más para dar. Se tienen que abrazar más, siento que están enojados entre ustedes”, dijo.

A su turno, Moria le dio el último voto de esta ronda a Brian Sarmiento: “Desde el primer momento fue una pareja muy sanguínea, con un fuego interior, son apasionados y la pasión no tiene límites”, argumentó.

De esta manera, Salwe, Anabel y Coki quedaron a merced del voto telefónico y, antes de culminar el ciclo de América, Tinelli hizo el gran anuncio y dio a conocer la decisión del público y los dos equipos que quedaron fuera de competencia: ”La pareja que sigue con el certamen, lo hace con el 53,9% de los votos. Una de las parejas que se va, lo hace con el 34,2%, y la otra 11,9%. ¡Señoras y señoras, son finalistas y sigue en carrera en esta Bailando, la pareja de Anbabel Sanchez y Tito Díaz!”.

Cabe destacar que Lourdes Sánchez, Tuli Acosta, Luciano “El Tirri”, Noelia Marzol y Yeyo de Gregorio -y ahora Anabel Sánchez- ya son parte de los 8 mejores del certamen que deberán dejarlo todo para ganarse un pase directo a las semifinales.

COTI ROMERO QUEDÓ ELIMINADA DE BAILANDO 2023 Y SU EX, CONEJO QUIROGA, SIGUE EN CARRERA

Luego de que los participantes de Bailando 2023 vivieran una nueva gala a puro nervios y adrenalina, Marcelo Tinelli develó el voto secreto de Aníbal Pachano (uno de las jurados que está en el lugar de Marcelo Polino, junto a Moria Casán, Flor Vigna, que está en reemplazo de Carolina “Pampita” Ardohain y Ángel de Brito) y se conocieron qué figuras quedaron con menor puntaje y fueron sentenciados por sus compañeros: Alexis “el Conejo” Quiroga, Martín Salwe, Luciano “El Tirri”, Coti Romero, Brian Sarmiento y Anabel Sánchez.

Con este resultado, Pachano fue el encargado de darle una nueva oportunidad a una pareja y le dio su voto de confianza a Brian: “Disfrutá y no te enojes tanto porque vos te enojás”, lo aconsejó el artista. A su turno, De Brito se inclinó por Salwe y su bailarina, Nenu López.

Foto: Captura (América)

Por su parte; Vigna quiso que Anabel siguiera en competencia: “Voy a votar por mi corazón”, argumentó, despertando la emoción de la modelo. Y Moria le dio el último voto de esta ronda al primo del presentador, El Tirri: “Yo no le veo ninguna falla, es extraordinario. Aunque no supiera caminar, a mí este hombre me conmueve. Es un gran hombre que sabe de entretenimiento y este show es entretenimiento”, expresó, al ver al participante con lágrimas en los ojos.

Fue entonces que antes de culminar el ciclo de América, Tinelli hizo el gran anuncio y dio a conocer la decisión del público entre la expareja Coti y Conejo: “Récord absoluto de millones de votos. Señoras y señores, gracias a todos por haber llamado. La pareja que pase, lo hace con el 51,2% de los votos. La pareja que deja el certamen, lo hace con el 48,8%. Se meten entre los 10 finalistas del Bailando… ¡el Cone Quiroga y Martina Peña!”.

De esta manera, el equipo saltó de felicidad y Coti no dudó en acercarse hacia la bailarina y su expareja, el Conejo, para darles un abrazo que fue bien recibido por el joven, a tal punto que le dio un sentido beso a la flamante eliminada. Además, ella se despidió con lágrimas en los ojos: “Te juro que desde el día que entré por esta puerta, yo ya gané. Estoy muy contenta de haber pisado esta pista, es mi sueño desde que tengo 6 años. Le agradezco a toda la gente que nos estuvo bancando, a mi familia que está ahí del otro lado, sé que nos está viendo. Los amo mamá, papá, hermanos y a toda la gente de Corrientes, los amo con todo mi corazón. Gracias Marce, no tengo otras palabras de agradecimiento, de verdad”, cerró, muy movilizada.