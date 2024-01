A menos de un año de terminar su noviazgo con Agustín “Cachete” Sierra, Fiorella Giménez volvió a encontrar el amor en la pista del Bailando y el encargado de mandarla al frente fue el propio Marcelo Tinelli.

El conductor contó que la bailarina está en pareja con Jonathan Lazarte, el bailarín que acompaña a Noelia Marzol en el certamen, que está llegando a su final.

“Jony es el novio de Fio. ¿Cómo va la pareja? Me gusta la pareja. Lazarte, ¿se puede poner un minuto al lado de Fio? Porque no los vi nunca juntos”, dijo Tinelli, descolocando a todos con la noticia.

“¡Mirá cómo lo mira ella!”, acotó Marcelo, mientras que los humoristas del programa pedían que se besen.

Ante la rápida negativa de Fio, Tinelli le contestó: “No, si no dije nada. Les iba a decir si pueden hacer un truco lindo, de baile”.

NOELIA MARZOL, SORPRENDIDA CON EL ROMANCE DE SU BAILARIN CON FIO GIMÉNEZ

Marcelo Tinelli: -Me encanta esta pareja, no la vi venir.

Noelia Marzol: -A mí me encanta la pareja y los quiero mucho a los dos. La verdad, es una pareja que me sorprendió.

Marcelo: -A Lazarte lo había visto venir por otras vías, pero nunca por esta vía…

Noelia: -Lo que pasa es que el picoteó hasta que se enganchó un poquito más.

Fio: -Yo pensé que estaba con Martu (Morales)

Martu Morales: -No, a mí no me metan.

Jony Lazarte: -Con Martu no pasó nada.

Martu: -¿Por qué me meten a mí en todo?

Jony: -Claro, pobre. Porque si no la abrochan con todos. Martu es una hermosa mujer, pero no.