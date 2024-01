Carla finalmente salió de la casa de Gran Hermano 2023 por decisión propia y, tras recibir fuertes críticas de Eliana Guercio, le respondió con todo en Bendita.

“Primero y principal quiero decirle a la mujer del futbolista, que no me sé ni el nombre...”, comenzó diciendo picantísima y en el estudio le recordaron: “Eliana Guercio”.

Carla de Gran Hermano 2023 en Bendita.

“Vos no tenés un termómetro para medir afectos maternales, me dijiste que vos queres a tus hijos más que yo a los míos y no te lo voy a permitir”, expresó contundente.

Al final, la exparticipante del reality show de Telefé reiteró sus palabras a la panelista: “Ayer no te pude contestar pero hoy te lo digo acá, en la cara”.

QUÉ LE DIJO ELIANA GUERCIO A CARLA QUE PROVOCÓ SU ENOJO

Eliana Guercio apuntó fuerte contra Carla por querer irse de la casa de Gran Hermano 2023 y puso en duda el afecto a sus hijos.

“El primer día que vos lloraste yo se los dije a todos ‘no le creo una lágrima’ y en realidad no vi una sola lágrima”, le dijo la panelista a la exparticipante.

Eliana lanzó: “Me pareció una falta de respeto absoluto para todos los que estamos acá, entraste planeando irte, hacerte famosa para vender tu negocio”.