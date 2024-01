El blanqueo que hizo Fede Bal de su noviazgo con Flor Díaz generó infinidad de graciosas especulaciones, como la intriga sobre cómo manejaban la relación a la distancia dado que la bailarina está radicada en México, frente a lo cual Carmen Barbieri sorprendió con su insólita reacción en vivo.

“Obvio que tenemos mucho sexo virtual”, confesó sin filtros en Mañanísima.

Entre risas nerviosas, Flor detalló: “Muchas fotos, video, llamadas”.

“Son muchas fotitos, mensajitos de ‘te extraño’, ‘te espero’, ‘llamá’”, cerró Flor Díaz sobre Fede Bal, el hijo de Carmen Barbieri.

LA REFLEXIÓN DE CARMEN BARBIERI TRAS ENTERARSE DE QUE SU HIJO Y SU NUERA TENÍAN SEXO VIRTUAL

Si bien en un principio Carmen Barbieri estaba con sus oídos tapados, luego la conductora de Mañanísima se quitó los auriculares y se expresó entusiasmada.

“¡Me gusta el sexo virtual!”, exclamó.

¡Me gusta el sexo virtual!”.

Por eso, Carmen Barbieri justificó humorística: “Como estoy grande no me gusta que me toquen tanto”.