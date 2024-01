Después de haber confirmado que comenzaron una nueva historia de amor, historia que sus fanáticos festejaron, Flor Jazmín Peña compartió la primera postal de su intimidad junto a Nico Occhiato.

En la foto, se ve a Flor a pura risa con Nico, posando frente a un espejo mientras él la abraza cariñosamente, y la mascota que también se instaló en Pinamar, desde donde transmiten su streaming, Nadie dice nada, por Luzu TV.

Foto: Captura de Instagram (@florjazminpe) Por: Fabiana Lopez

Como era de esperarse, la publicación cosechó una larga lista de comentarios de los seguidores de esta parejita que plasmaron sus mensajes de amor y una lluvia de corazoncitos para los jóvenes que avanzan a paso firme con noviazgo.

Foto: Instagram (@florjazminpe)

EL SINCERICIDIO DE MARCELO TINELLI LUEGO DE QUE NICO OCCHIATO BLANQUEARA SU RELACIÓN CON FLOR JAZMÍN PEÑA

Luego de que todos los medios se hicieran eco de la noticia que dieron a conocer Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña al revelar que comenzaron una nueva historia de amor, Marcelo Tinelli dijo unas palabras en la pista del Bailando.

“Le mandamos un beso a Nico Occhiato que ha blanqueado con Flor Jazmín Peña. Yo lo venía sintiendo hace tiempo, como amigo de Nico, a quien le mando un beso gigante. Lo sentía. Había dejado de ir a bailar, me lo contaba mi hija Juana que me decía ‘papá, no vino más Nico Occhiato’”, comenzó diciendo el conductor, divertido, en vivo.

“Ya cuando dejás de salir con tus amigos… yo sentía que con alguien andaba, y sentía que era con Flor”, agregó. Y cerró, con unas dulces palabras para la flamante parejita: “Esta es una sensación mía, personal. Así que me encanta porque hacen muy linda pareja y los quiero mucho a los dos. Es una pareja que nació en esta pista, empezó acá”.