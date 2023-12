Listo para despedir el año y comenzar el 2024 renovado, Nico Occhiato pasó por la peluquería y renovó por completo su look, como hizo Flor Jazmín Peña la semana pasada.

“Me rapé”, tituló el conductor de Nadie Dice Nada el posteo que subió a Instagram, en el que mostró cómo le quedó el cambio de imagen.

Automáticamente, la publicación se llenó de piropos y ocurrentes comentarios, muchos de ellos alusivos a Flor Jazmín, con quien se lo vincula sentimentalmente desde hace meses, pero ambos desmintieron estar viviendo un romance.

LOS DIVERTIDOS COMENTARIOS A NICO OCCHIATO Y A FLOR JAZMÍN PEÑA

“Yo amiga de Flor Jazmín no soy”, “¿Ustedes se dieron cuenta de que Occhiamín se hizo cambio de look? No más pregunta señor juez”, “Lo bien que come Florencia, Dios mío”.

“Flor se corta el flequillo, Nicolás se rapa. No más preguntas señor juez”, “¿Le gusta a Flor?”, “Unas ganas de ser Flor”, “La suegra le likea todo y Flor ni un feliz cumple” y “Flor, te lo pido ¡dala!”, fueron tan solo algunos de los comentarios que los seguidores de Occhiato dejaron en su publicación, halagando el cambio de look y bromeando con la versión de romance con la bailarina.