A pocos días de que se termine el 2023, Flor Jazmín Peña se animó a pasar por su peluquería de confianza para hacerse un extremo cambio de look que impactó a sus seguidores de Instagram. Muy contenta por el resultado, lo lució mediante sensuales fotos que publicó en las redes.

Flor se animó a hacerse flequillo, el corte de la temporada de verano 2024. Por su parte, eligió uno recto, largo (que supera la altura de sus cejas) y desmechado, no tan rígido y tupido como, por ejemplo, sí eligió Coti Romero. “Juro que esta vez no es un postizo, amigos, ¿lo bancan?”, le preguntó a sus fans.

La bailarina juró que su flequillo, que dialoga con su corte desmechado a los costados, no es un postizo porque, en la entrega de los premios Martín Fierro de Miami, se había puesto un flequillo de mentira. Tras la celebración, había vuelvo a su corte habitual, con su frente totalmente despejada. Sin embargo, esta vez fue a fondo y se lo cortó. ¡Diosa!

UNA EXAMIGA DE FLOR JAZMÍN VENTILÓ TRAPOS SUCIOS DE SU AMISTAD CON LA BAILARINA

“Una compañera me preguntó si la que mencionabas era yo y le tuve que explicar algo que hice cuando tenía 6 años. Porque en la anécdota del alambre tejido que contás, yo tenía 6 años. ¿Querés que te pida perdón por algo que hice a esa edad? Te pido disculpas”, señaló, indignada.

“Vos te las das de que hay que soltar, hacer terapia, el sahumerio ¿y cómo no podés soltar algo que ocurrió cuando teníamos 6 años? No contás cómo nos dejaste de lado porque no éramos famosas, básicamente, y no teníamos contacto”, aseguró, mientras hacía otros reclamos.

“Capaz tu buena energía no es tan así. Nos cansamos de que nos mientas, nos dejés de lado y nos uses”, aseveró, mientras contaba que Flor se fue de su grupo de amigas diciéndole “barbaridades a cada una”. “¿Tenemos que salir a contar todas las cosas que vos hacías? Si la que tiene más cosas para perder, porque estás en el medio, sos vos”, se despachó.