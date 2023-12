Una polémica inesperada surgió en las redes cuando una antigua amiga de Flor Jazmín, quien es parte del ciclo de streaming Nadie dice nada (Luzu TV), salió al cruce luego de, según dijo, las constantes menciones que hace sobre ella. Así Silviana Baldovino, examiga de la bailarina, a través de TikTok realizó un tremendo descargo.

“No podés soltar algo que ocurrió cuando teníamos 6 años. No contás cómo nos dejaste de lado porque no éramos famosas, básicamente, y no teníamos contacto”.

En el video la joven, que tiene 29 años y fue amiga de Flor en primer grado y luego en séptimo hasta que hace 8 años su amistad terminó, muestra como la llamada “reverenda pelotuda” cuenta una anécdota donde asegura que “le dejé a Silvana Baldovino romper un alambre con una escoba”.

La examiga de la integrante del ciclo de Nico Occhiato salió con todo. “Hago este video porque me cansaste y me cansé. Desde el 2020 me venís nombrando con nombre y apellido y tengo una familia, amigos y un trabajo. Yo no consumo tu programa justamente porque estás vos. Mis amigas, las que eran tus amigas, lo mismo y sabemos que mentís. Contás cosas por la mitad y lo que a vos te conviene para quedar bien”, empezó diciendo.

Foto: TikTok

UNA EXAMIGA DE FLOR JAZMÍN VENTILÓ TRAPOS SUCIOS DE SU AMISTAD CON LA BAILARINA

“Una compañera me preguntó si la que mencionabas era yo y le tuve que explicar algo que hice cuando tenía 6 años. Porque en la anécdota del alambre tejido que contás, yo tenía 6 años. ¿Querés que te pida perdón por algo que hice a esa edad? Te pido disculpas”, señaló, indignada.

“Vos te las das de que hay que soltar, hacer terapia, el sahumerio ¿y cómo no podés soltar algo que ocurrió cuando teníamos 6 años? No contás cómo nos dejaste de lado porque no éramos famosas, básicamente, y no teníamos contacto”, aseguró, mientras hacía otros reclamos.

“Capaz tu buena energía no es tan así. Nos cansamos de que nos mientas, nos dejés de lado y nos uses”, aseveró, mientras contaba que Flor se fue de su grupo de amigas diciéndole “barbaridades a cada una”. “¿Tenemos que salir a contar todas las cosas que vos hacías? Si la que tiene más cosas para perder, porque estás en el medio, sos vos”, se despachó.